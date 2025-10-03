PoK Protests: बेशर्म “पाक” की फिर “नापाक” हरकत ! POK में बगावत छुपाने के लिए पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा ! देखें वीडियो

PoK Protests : ये पाकिस्तान कब सुधरेगा ? एक बार फिर पाक ने अपनी नापाक हरकत के चलते दुनिया भर के सामने फजीहत करवा ( Pakistan Press Club Attack ) ली, दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी असंतोष की लहर अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है. नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस के बर्बर हमले और लाठीचार्ज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, यह कार्रवाई कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई. मानवाधिकार समूहों और मीडिया संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की, देखिए POK के हालात पर सबसे बड़ी अपडेट, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट