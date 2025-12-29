गुरुप्रिया सेतु को बनने में लगे 30 साल, जानें इन दो राज्यों के लिए क्यों है खास

ओडिशा के मलकानगिरी में सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाके में गुरुप्रिया सेतु (Gurupriya Bridge) को बनने में 30 साल का समय लग गया। यह पुल इसलिए खास है क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। दशकों तक जल, जंगल और नक्सल हिंसा के बीच फंसे ‘स्वाभिमान अंचल’ के गांवों को आखिरकार मुख्यधारा से जोडऩे वाला यह सेतु आज विकास, सुरक्षा और उम्मीद का मजबूत प्रतीक बन चुका है।