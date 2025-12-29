‘आपने बदमाशी कर दी’, RSS-BJP की तारीफ पर राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) की ओर से RSS और भाजपा (BJP) की तारीफ करना राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को रास नहीं आया है। तभी तो दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर मजाकिया लहजे में तंज कसा और कहा, कल आपने बदमाशी कर दी।' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल की यह बात सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। वहां मौजूद सोनिया गांधी भी अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। इसके बाद दोनों नेताओं की थोड़ी देर बातचीत हुई।