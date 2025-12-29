मद्रास हाईकोर्ट ने मां और उसके पुरुष साथी की उम्रकैद सजा कायम रखी, बेटी से यौन उत्पीड़न का मामला

Madras high court: जब कोई मां अपने बच्चों को अनुशासन और देखभाल के साथ पालने की जिम्मेदारी छोड़ देती है, तो यह परिवार और समाज की नींव को ही कमजोर कर देता है। मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी के साथ निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराई गई मां और उसके पुरुष साथी की उम्रकैद की सजा को कायम रखा है। यह मामला कोयम्बत्तूर की एक विवाहित महिला से जुड़ा है, जो पति से अलग होकर 14 वर्षीय बेटी के साथ रह रही थी।