एंटीबायोटिक्स दवाओं के अधिक सेवन से कई बीमारियां बेअसर, जानें ‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने क्या कहा

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआइ जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसका एक बड़ा कारण बिना सोचे-समझे एंटीबॉयोटिक दवाओं का सेवन है। ये ऐसी दवाएं नहीं हैं, जिन्हें यों ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।