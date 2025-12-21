ALERT: हर 30 में से 1 महिला होती है यौन हिंसा की शिकार, चौंकाने वाला खुलासा

UK sexual assault statistics: दिसंबर का महीना आते ही चारों तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न की धूम मचने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुशियों के इस मौसम में एक कड़वा सच भी छिपा हुआ है ? आंकड़ों (sexual violence statistics) की मानें तो त्योहारों और पार्टियों के इस दौर में यौन हिंसा अपराध (UK crime news) बहुत बढ़ जाते हैं। ब्रिटेन में हालात यह हैं कि पिछले एक साल के दौरान हर 30 में से एक महिला बलात्कार या यौन उत्पीड़न जैसी जघन्य घटना का शिकार हुई है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ब्रिटेन के 'यौन उत्पीड़न रेफरल सेंटर' (SARC) के कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। नॉर्थम्पटन जनरल अस्पताल के परिसर में स्थित 'सेरेनिटी सार्क' (Serenity SARC) समुदाय को लगातार यह संदेश दे रहा है कि "घबराएं नहीं, मदद उपलब्ध है।" यह केंद्र उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्होंने किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार झेला है।