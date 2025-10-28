5-स्टार होटल में महिला से सरेआम छेड़छाड़, पति और भाई के सामने किया हमला

5-स्टार होटल में महिला से छेड़छाड़ (File Photo)
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध का शर्मनाक मामला सामने आया है। एक 5-स्टार होटल के नाइटक्लब में रविवार तड़के एक महिला से सरेआम छेड़छाड़ और हमला किया गया। पीड़िता अपने पति, भाई और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, जब हमलावरों ने उनके सामने ही यह घिनौना कृत्य को अंजाम दिया। घटना में 2012 के कुख्यात पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस के दोषी नासिर खान का नाम भी दर्ज है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 26 अक्टूबर को हायात रीजेंसी होटल के प्लेबॉय क्लब में हुई। पीड़िता अपने पति, भाई और दोस्तों के साथ सुबह करीब 4:15 बजे क्लब में मस्ती में डूबी हुई थीं। अचानक जुनैद खान, नासिर खान और उनके 4-5 साथियों ने उनकी टेबल पर आकर झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया, "हम खुशी से पार्टी कर रहे थे, तभी ये लोग हमसे उलझ पड़े। जुनैद और नासिर ने मुझे शारीरिक रूप से हमला किया, अनुचित तरीके से छुआ और यौन शोषण की कोशिश की।"
पीड़िता के भाई ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने कांच की बीयर बोतलों से हमला कर दिया। झगड़े के दौरान पीड़िता और उनका परिवार करीब 30 मिनट तक क्लब के शराब स्टोर रूम में छिपे रहे, जहां वे जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठे रहे। पीड़िता ने कहा, "मेरे पति और भाई के सामने ही ये सब हुआ। हमलावरों ने 20 और लोगों को बुला लिया और रातभर हंगामा मचाया।" लगभग 90 मिनट के इस खौफ के बाद क्लब स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी, और पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
एफआईआर में दर्ज नासिर खान 2012 के पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस का दोषी रहा है, जिसमें एक ब्रिटिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। नासिर को 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी और 2020 में रिहा हुआ था। जुनैद खान उसके भाई या करीबी बताया जा रहा है। दोनों ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। यह क्लब में दो महीने में दूसरी ऐसी घटना है पिछले महीने एक कक्षा-12 की छात्रा पर भी इसी तरह बीयर बोतलों से हमला हुआ था।
कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और गवाहों से पूछताछ कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।
