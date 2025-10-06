Pahalgam Attack: पकड़े गए आरोपी ने उगले बड़े राज, जानें 26 पर्यटकों पर हमले से पहले घाटी में क्या-क्या हुआ?

पहलगाम हमले के आतंकियों की मदद के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद यूसुफ कटारी ने पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने कई राज उगले हैं। कटारी ने खुलासा किया है कि उसने आतंकियों को एंड्रॉयड फोन का चार्जर मुहैया करवाया था और दुर्गम इलाके में उनकी मदद की थी। 2 min read