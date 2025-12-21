पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है! रावलपिंडी में 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी किए तैनात

इमरान के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट (Photo-IANS)
Pakistan security Alert: पाकिस्तान में आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में शरीफ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। दरअसल, कोर्ट ने तोशाखाना-2 मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद पूर्व पीएम का दर्द छलक गया और एक्स पर पोस्ट कर अपने समर्थकों से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
पूर्व पीएम इमरान खान के आह्वान के बाद रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी और अधिकारियों को तैनात किया गया है। दरअसल, इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने पूर्व पीएम के लिए समर्थन जताया है और फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है, जिसे उन्होंने बेबुनियाद बताया है।
पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शनिवार को खुलासा किया कि इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने को कहा है।
अधिकारियों के अनुसार रावलपिंडी में दो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, 29 इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, 92 अपर सबऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडो के सात सेक्शन, 22 रैपिड इमरजेंसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन्स के लोग और एंटी-रॉयट्स मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्यों को रावलपिंडी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व पीएम इमरान खान ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी लीगल टीम को सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि इंसाफ लॉयर्स फोरम और व्यापक कानूनी समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वे कानून के शासन और संविधान की बहाली के लिए खुलकर आगे आएं। न्याय के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग