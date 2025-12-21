पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है! रावलपिंडी में 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी किए तैनात

Pakistan security Alert: पाकिस्तान में आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में शरीफ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। दरअसल, कोर्ट ने तोशाखाना-2 मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद पूर्व पीएम का दर्द छलक गया और एक्स पर पोस्ट कर अपने समर्थकों से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।