Viral Debate: जावेद अख्तर ने पूछा -‘अगर खुदा है तो गाजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं ? जानें फिर मुफ्ती ने क्या कहा

Javed Akhtar Mufti Shamail Debate: मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमाइल अहमद के बीच दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन क्लब' में हुई गर्मागर्म तार्किेक महा बहस ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस बहस की गूँज अब डिजिटल दुनिया और बौद्धिक गलियारों में खूब सुनाई दे रही है। वीडियो में भारतीय सिनेमा के दिग्गज लेखक जावेद एक मुफ्ती के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 'दी लल्लनटॉप' के मंच पर गीतकार जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल अहमद के बीच "क्या ईश्वर का अस्तित्व है?" विषय पर करीब दो घंटे तक संवाद हुआ। जहां जावेद अख्तर ने 'नास्तिकता' (Atheism) का पक्ष रखा, वहीं मुफ्ती शमाइल ने वैज्ञानिक और तार्किक दलीलों से 'ईश्वरवाद' का बचाव किया। कार्यक्रम में सौरभ द्विवेदी की मेजबानी में जावेद अख्तर और युवा इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल अहमद के बीच एक ऐतिहासिक डिबेट हुई।