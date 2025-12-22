क्या सच में खतरे में था बांग्लादेश हाई कमीशन? भारतीय विदेश मंत्रालय ने तोड़ी चुप्पी

India rejects Bangladesh media Reports: भारत ने बांग्लादेश हाई कमीशन (Bangladesh High Commission) के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन को लेकर ढाका के कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से प्रकाशित की गई रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने उन रिपोर्ट्स को भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि इन खबरों में घटनाक्रम को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सीमित संख्या में युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। यह विरोध बांग्लादेश में हाल के दिनों में दीपू चंद्र दास और अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदुओं पर हुई हिंसा और कथित अत्याचारों के खिलाफ था।