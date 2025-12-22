22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या सच में खतरे में था बांग्लादेश हाई कमीशन? भारतीय विदेश मंत्रालय ने तोड़ी चुप्पी

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की उन मीडिया की रिपोर्टों को भ्रामक बताया है, जिनमें सुरक्षा उल्लंघन का दावा किया गया था ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Photo Credit- ANI)

India rejects Bangladesh media Reports: भारत ने बांग्लादेश हाई कमीशन (Bangladesh High Commission) के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन को लेकर ढाका के कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से प्रकाशित की गई रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने उन रिपोर्ट्स को भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि इन खबरों में घटनाक्रम को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सीमित संख्या में युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। यह विरोध बांग्लादेश में हाल के दिनों में दीपू चंद्र दास और अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिंदुओं पर हुई हिंसा और कथित अत्याचारों के खिलाफ था।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन दावों को भी पूरी तरह से नकार दिया, जिसमें कहा गया था प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन की सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने और परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। भारत विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। किसी तरह की हिंसा, नारेबाजी और तोड़फोड़ नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने स्थिति तो तत्काल अपने नियंत्रण में ले लिया था। इन घटनाओं के वीडियों सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपने क्षेत्र में स्थित सभी विदेशी दूतावासों और मिशनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत वियना कन्वेंशन के अनुरूप विदेशी मिशनों और राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता

इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर भी चिंता व्यक्त की। बयान में कहा गया कि भारत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी प्रशासन के संपर्क में हैं और हमने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गंभीर चिंता उनसे साझा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय आखिर में कहा कि हमने दीपू चंद्र दास क बर्बर हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का भी आग्रह किया है।

ईशनिंदा के आरोप में हुई थी दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या

आपको बता दें कि 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर ईशनिंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके शव को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा की गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 02:33 am

Published on:

22 Dec 2025 12:29 am

Hindi News / World / क्या सच में खतरे में था बांग्लादेश हाई कमीशन? भारतीय विदेश मंत्रालय ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UK Viral News: त्योहारों के जश्न में सावधानी जरूरी, 20 लाख भारतीयों वाले ब्रिटेन से आई डरावनी रिपोर्ट

Sexual Violence Help
विदेश

पूर्व पीएम इमरान के ऐलान के बाद पाकिस्तान में अलर्ट पर सुरक्षाकर्मी

Pakistan security alert, Rawalpindi high security, 1300 security personnel deployed,
विदेश

पाकिस्तान में कंडोम की कीमतें क्यों नहीं घटेंगी? IMF का सख्त रुख

Condom Tax
विदेश

क्या होती है स्पर्म रेस, जानें जीतने पर कितने मिलेंगे रुपये?

Sperm Race 2026, Sperm Race Texas, Sperm Race January 30 2026,
विदेश

Viral News: केक पर 'हैप्पी बर्थडे' की जगह लिखा था डिलीवरी निर्देश, देखकर मेहमान रह गए दंग

Zomato Delivery
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.