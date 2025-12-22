Video: कैसे भारतीय छात्र को रूस ने अपनी सेना में जबरन कराया शामिल? यूक्रेन में पकड़े गए गुजरात के युवक ने सबकुछ बताया

उधर, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 दिसंबर को कहा था कि भारत अपने उन नागरिकों की रिहाई के लिए गंभीरता से काम कर रहा है जो रूसी सशस्त्र बलों में शामिल हो गए हैं, साथ ही आगे की भर्ती को रोकने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है।