“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकियों को 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत ने सफलतापूर्वक 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को अंजाम दिया था। भारत की इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे और 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को कभी न भूलने वाली मार दी। भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ने पाकिस्तान को गहरा और कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया और अभी भी पाकिस्तान के मन में इसका डर है। इसका सबूत हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के एक बयान से मिल गया।