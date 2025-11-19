Patrika LogoSwitch to English

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

India-Pakistan Conflict: भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' का डर अभी भी पाकिस्तान के मन से निकला नहीं है। इसी बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के हमले की आशंका जताई है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 19, 2025

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif (Photo - Patrika Graphics)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकियों को 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत ने सफलतापूर्वक 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को अंजाम दिया था। भारत की इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे और 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को कभी न भूलने वाली मार दी। भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ने पाकिस्तान को गहरा और कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया और अभी भी पाकिस्तान के मन में इसका डर है। इसका सबूत हाल ही में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के एक बयान से मिल गया।

"भारत फिर कर सकता है हमला"

पहले 'पहलगाम आतंकी हमले' और फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने कहा, "अफगानिस्तान से तालिबान अक्सर ही पाकिस्तान में घुसपैठ करता रहता है और आतंकी हमलों को अंजाम देता है। भारत पर भी इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉर्डर पार से भारत फिर हमला कर सकता है।"

आर्मी चीफ ने दी थी पाकिस्तान को धमकी

गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी (Upendra Dwivedi) ने पाकिस्तान को धमकी दी थी। द्विवेदी ने कहा था, "ऑपरेशन सिंदूर 1.0 सिर्फ एक ट्रेलर था और यह 88 घंटे बाद यह खत्म हो गया था। असली फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। हम भविष्य में हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई साजिश की तो भारत उसे सबक सिखाएगा और यह बता देगा कि ज़िम्मेदार देश को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।" यह पहला मौका नहीं था जब आर्मी चीफ ने इस तरह का बयान दिया था। एक बार फिर उनके इस बयान से पाकिस्तान सरकार के साथ सेना की भी टेंशन बढ़ गई है।

पाकिस्तान लगाता है भारत पर बेबुनियाद और बेतुके आरोप

पाकिस्तान अक्सर ही भारत पर तालिबान (Taliban) की मदद का आरोप भी लगाता है। आसिफ पहले भी कह चुके हैं कि तालिबान, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है और इससे जुड़े सभी फैसले भारत सरकार लेती है। हालांकि भारत पर इस तरह के बेबुनियाद और बेतुके आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है।

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

