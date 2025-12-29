चीन के सैन्याभ्यास से अलर्ट मोड पर ताइवान, तैनात की सेना

चीन ने अपने सैन्याभ्यास को 'जस्टिस मिशन 2025' नाम दिया है। इसके तहत चीन, ताइवान के आसपास जल और हवाई क्षेत्र के 5 ज़ोन में सैन्याभ्यास कर रहा है। सैन्याभ्यास में लाइव-फायर ड्रिल्स, पोर्ट ब्लॉकेड सिमुलेशन, संयुक्त हमले और बहु-दिशात्मक घेराबंदी का अभ्यास शामिल है। इसमें चीन की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं और खतरनाक हथियारों की भी टेस्टिंग की जा रही है। ताइवान ने इसे चीन की 'सैन्य धमकी' बताते हुए निंदा की है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने ताइवान के आसपास सैन्याभ्यास किया है। पिछले तीन साल में चीन कई बार ऐसा कर चुका है।