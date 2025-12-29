New Year: इन देशों में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल, देखें टॉप-3 लिस्ट

नए साल (New Year) की शुरुआत में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। कुछ दिनों में ही 2025 खत्म हो जाएगा और 2026 शुरू हो जाएगा। सभी देशों में लोग नए साल का जश्न मनाते हैं। हालांकि सभी देशों में नए साल का जश्न एक साथ नहीं मनाया जाता, क्योंकि सभी देशों में नया साल एक साथ दस्तक नहीं देता। धरती की घूर्णन गति और समय क्षेत्रों के कारण नया साल एक साथ पूरी दुनिया में दस्तक नहीं देता। ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि नया साल सबसे पहले किस देश में दस्तक देता है? आइए जानते हैं।