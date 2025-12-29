29 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

New Year: इन देशों में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल, देखें टॉप-3 लिस्ट

दुनिया के सभी देशों में नया साल एक साथ दस्तक नहीं देता है। क्या आपको पता है कि नए साल की सबसे पहले कहाँ शुरुआत होती है? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 29, 2025

New Year Celebrations

New Year Celebrations (Representational Photo)

नए साल (New Year) की शुरुआत में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। कुछ दिनों में ही 2025 खत्म हो जाएगा और 2026 शुरू हो जाएगा। सभी देशों में लोग नए साल का जश्न मनाते हैं। हालांकि सभी देशों में नए साल का जश्न एक साथ नहीं मनाया जाता, क्योंकि सभी देशों में नया साल एक साथ दस्तक नहीं देता। धरती की घूर्णन गति और समय क्षेत्रों के कारण नया साल एक साथ पूरी दुनिया में दस्तक नहीं देता। ऐसे में मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि नया साल सबसे पहले किस देश में दस्तक देता है? आइए जानते हैं।

1. किरिबाती

      नया साल सबसे पहले किरिबाती (Kiribati) में दस्तक देता है। किरिबाती प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। दुनिया में सबसे आगे का समय किरिबाती में ही चल रहा है। 1995 में किरिबाती ने तिथि रेखा को समायोजित किया ताकि पूरा देश एक ही तारीख पर रहे, जिससे यह नया साल मनाने वाला पहला बसा हुआ देश बन गया। किरिबाती में मुख्य रूप से पारिवारिक समारोह, चर्च में प्रार्थना, आतिशबाजी और पारंपरिक नृत्य के द्वारा लोग नए साल का जश्न मनाते हैं।

      2. समोआ

        समोआ (Samoa) में किरिबाती के ठीक एक घंटे बाद नया साल दस्तक देता है। यह भी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक देश है, जिसने 2011 में तिथि रेखा पार कर समय क्षेत्र बदला, जिससे यह नए साल का सबसे पहले स्वागत करने वाले देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गया। समोआ में नए साल का जश्न मुख्य रूप से पारिवारिक भोज, चर्च सेवा और आतिशबाजी के ज़रिए मनाया जाता है।

        3. टोंगा

        टोंगा (Tonga) एक पॉलिनेशियन देश है, जहाँ समोआ से कुछ सेकंड बाद ही नए साल की शुरुआत हो जाती है। टोंगा में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चर्च में प्रार्थना, पारंपरिक गीत-नृत्य और आतिशबाजी के ज़रिए मुख्य रूप से नए साल का जश्न मनाया जाता है।

        Updated on:

        29 Dec 2025 04:05 pm

        Published on:

        29 Dec 2025 04:04 pm

        Hindi News / World / New Year: इन देशों में सबसे पहले दस्तक देता है नया साल, देखें टॉप-3 लिस्ट

