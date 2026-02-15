पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी खेल जारी, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, एक साल में लापता हुए 225 लोगों के शव बरामद…

Pakistan Baloch Missing Persons: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा रिपोर्ट ने फिर दिल दहला दिया है, जी हां सिर्फ एक साल में 225 लापता लोगों के शव बरामद हुए हैं। इसी बीच 25 साल के एक युवक को अगवा कर बेरहमी से मार दिए जाने का नया मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि प्रांत में जिस तरह लक्षित हत्याएं और जबरन गुमशुदगिययां बढ़ रही हैं, वह साफ संकेत है कि बलूचिस्तान एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है।