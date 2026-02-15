15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी खेल जारी, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, एक साल में लापता हुए 225 लोगों के शव बरामद…

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी खेल जारी है। 25 वर्षीय युवक को अगवा कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मानवाधिकार संगठन का दावा है कि… नीचे पढ़े पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 15, 2026

Pakistan Baloch Missing Persons Deadbody

रिपोर्ट में दावा: 2025 में 1,355 लोग जबरन गायब किए गए और 225 लोगों की निर्मम हत्या की गई। (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Pakistan Baloch Missing Persons: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा रिपोर्ट ने फिर दिल दहला दिया है, जी हां सिर्फ एक साल में 225 लापता लोगों के शव बरामद हुए हैं। इसी बीच 25 साल के एक युवक को अगवा कर बेरहमी से मार दिए जाने का नया मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि प्रांत में जिस तरह लक्षित हत्याएं और जबरन गुमशुदगिययां बढ़ रही हैं, वह साफ संकेत है कि बलूचिस्तान एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है।

मानवाधिकार संगठन का दावा

मानवाधिकार संगठन के मुताबिक कमाल दाद को 2025 में भी जबरन उठाया गया था। करीब एक महीने तक गैरकानूनी हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया था। रिहाई के तुरंत बाद उनके इलाके फकीर कॉलोनी में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वह घायल हुआ था। इसके बावजूद न तो उन्हें सुरक्षा दी गई और न ही हमलावरों पर कोई कार्रवाई हुई।

बलोच एकजुटता समिति का कहना है कि कमाल दाद की हत्या उन सैकड़ों मामलों की एक और कड़ी है, जहां पहले गुमशुदा किए गए लोगों को बाद में निशाना बनाया जाता है। संगठन ने इसे आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 6 का खुला उल्लंघन बताया है, जो जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है।

संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और वैश्विक नागरिक समाज से आग्रह किया है कि वे बलूचिस्तान में लगातार हो रहे अत्याचारों को गंभीरता से लें और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए हस्तक्षेप करें।

इसी बीच, मानवाधिकार समूह पांक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट “A Year of Repression: Balochistan 2025” में प्रांत की भयावह स्थिति का खुलासा किया है।

रिपोर्ट बताती है कि 2025 में 1,355 लोग जबरन गायब किए गए और 225 लोगों की निर्मम हत्या की गई। इसके अलावा नागरिक इलाकों पर एयरस्ट्राइक, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन दबाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किए जाने के आरोप भी लगे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जबरन गुमशुदगी बलूचिस्तान में राज्य प्रायोजित दमन का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।
साल 2025 में लापता किए गए 225 लोगों के शवों का बरामद होना इस बात का सबूत माना जा रहा है कि वहां “किल एंड डंप” नीति लागू है… यानी लोगों को हिरासत में मारकर सुनसान जगहों पर फेंक दिया जाता है और बाद में उन्हें आतंकवादी बताकर मौत को जायज ठहराया जाता है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों ने बलूच जनता के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई और तेज कर दी है, जिसमें जबरन गुमशुदगी, हत्याएं और आधुनिक हथियारों से किए जा रहे हमले शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

50 के उड़े चिथड़े, 200 घायल… पाकिस्तान मस्जिद ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला रिएक्शन; बोले- भारत-अफगानिस्तान…
विदेश
Islamabad Shia Mosque Explosion (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

15 Feb 2026 02:06 am

Hindi News / World / पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी खेल जारी, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, एक साल में लापता हुए 225 लोगों के शव बरामद…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत के राष्ट्रगान से इतनी नफरत क्यों? पाकिस्तानी छात्रों को शहबाज सरकार ने दी बड़ी सजा, देखें VIDEO

Khaiber Pakhtunkhwa
विदेश

India vs Pak: जय शाह और मोहसिन नकवी एक साथ देखेंगे मैच, न्यूयॉर्क में होगी बड़ी 'क्रिकेट डिप्लोमेसी'

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट

कैसा होगा ‘नया बांग्लादेश’ और भारत का रिश्ता? चुनाव जीतने के बाद तारीक रहमान ने साफ किया अपना स्टैंड

Tarique Rahman
विदेश

जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की हालत देखकर सन्न रह गए सुप्रीम कोर्ट के जज, अहम फैसला सुनाया तो उठ गई बड़ी मांग

विदेश

बांग्लादेश चुनाव में कहां हुई गड़बड़ी? दूसरे देश से निगरानी करने पहुंचे नेता ने बताई पूरी सच्चाई

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.