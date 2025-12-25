दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में शामिल कुल्फी और फिरनी

खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया की 100 बेस्ट मिठाइयों की सालाना लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की दो पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी (Kulfi) और फिरनी (Firni) को जगह मिली है। यह लिस्ट 97 हज़ार से ज़्यादा वैध रेटिंग्स पर आधारित है। लिस्ट में टॉप पर तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी है। इसके बाद इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम और इटली के जेलाटो जैसे नामों ने भी लिस्ट में जगह बनाई हैं।