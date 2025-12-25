25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में शामिल कुल्फी और फिरनी

दुनिया की बेस्ट मिठाइयों में भारत की भी दो चीज़ें शामिल हैं। कौनसी हैं वो दो चीज़ें? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 25, 2025

Firni and Kulfi

Firni and Kulfi

खाने-पीने की मशहूर वेबसाइट टेस्टएटलस ने दुनिया की 100 बेस्ट मिठाइयों की सालाना लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की दो पारंपरिक मिठाइयों कुल्फी (Kulfi) और फिरनी (Firni) को जगह मिली है। यह लिस्ट 97 हज़ार से ज़्यादा वैध रेटिंग्स पर आधारित है। लिस्ट में टॉप पर तुर्की की अंताक्या कुनेफेसी है। इसके बाद इंग्लैंड की क्लॉटेड क्रीम आइसक्रीम और इटली के जेलाटो जैसे नामों ने भी लिस्ट में जगह बनाई हैं।

कुल्फी को मिला 49 वां स्थान

कुल्फी को इस लिस्ट में 49वां स्थान मिला है। लंबे समय से यह ठंडी और क्रीमी मिठाई भारत की पसंदीदा आइसक्रीम रही है। अकबर के समय की किताब 'आईने-अकबरी' में इसका जिक्र मिलता है। धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाई जाने वाली कुल्फी में पिस्ता और मेवे डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है।

फिरनी भी नहीं रही पीछे

60वें स्थान पर फिरनी ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। दूध और चावल से बनी यह मिठाई इलायची, बादाम और केसर के स्वाद से भरपूर होती है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली ठंडी फिरनी को चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया जाता है। फिरनी भी लंबे समय से भारत में लोकप्रिय रही है।

भारत में रहते हैं मिठाइयों के शौक़ीन

भारत में मिठाइयाँ काफी पसंद की जाती हैं। देश में तरह-तरह की मिठाइयाँ खाई जाती हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। दूसरे देशों की मिठाइयों को भी भारत में बड़े शौक से खाया जाता है।

