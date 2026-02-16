16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली NCP को क्यों नहीं मिला जनता का साथ, अब आगे क्या है चुनौती

शेख हसीना की सरकार को गिराने में एनसीपी ने अहम भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में इस पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 6 पर ही जीत हासिल कर पाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 16, 2026

Bangladesh General Election, Bangladesh Nationalist Party victory, Tarique Rahman return,

बांग्लादेश चुनाव में NCP का प्रदर्शन रहा खराब (Photo-IANS)

Bangladesh Election: बांग्लादेश में आम चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी BNP ने शानदार जीत दर्ज की है। 17 साल देश से बाहर रहने के बाद रहमान ने वापसी में पार्टी को चुनावों में दमदार वापसी कराई। हालांकि शेख हसीना की सरकार को गिराने वाली और छात्र आंदोलन से उभरी नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हसीना के जाने के बाद सत्ता हासिल करने वाली NCP को महज 6 सीटों पर ही जीत मिली।

NCP का निराशाजनक रहा प्रदर्शन

पड़ोसी देश में शेख हसीना की सरकार को गिराने में एनसीपी ने अहम भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में इस पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 6 पर ही जीत हासिल कर पाई। पार्टी के प्रमुख चेहरे नाहिद इस्लाम और हसनत अब्दुल्ला भले ही जीत गए हों, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 

इन प्रमुख चेहरों को मिली हार

NCP के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी ने ढाका-8 सीट से चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, दिलशाना परुल, आरिफुल इस्लाम और सर्जिस आलम को भी हार का सामना करना पड़ा। 

हार की प्रमुख वजह

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो चुनावों में एनसीपी को मिली हार की बड़ी वजह पार्टी में फूट बताई जा रही है। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन करने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ा और कई नेता अलग हो गए और पार्टी का जनाधार कमजोर पड़ गया।  क्योंकि जमात को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। वहीं यूनुस सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा, महंगाई और अल्पसंख्यक उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर असंतोष भी NCP के खिलाफ गया।

अब क्या भविष्य होगा?

बांग्लादेश में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) का भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पार्टी कमजोर दौर में है। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब उसका रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। भले ही एनसीपी सत्ता में नहीं हो, लेकिन संसद में उसकी मौजूदगी है। यदि जनता सरकार से नाराज होती है, तो आगामी चुनावों में पार्टी को मौका मिल सकता है। पार्टी को युवाओं का भी समर्थन मौजूद है। 

ये भी पढ़ें

Bangladesh Election: चुनावों में मिली हार के बाद भड़की जमात-ए-इस्लामी पार्टी, भारत को लेकर कही ये बात
विदेश
Bangladesh Election 2026, BNP victory Bangladesh, Jamaat-e-Islami reaction,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 10:34 am

Published on:

16 Feb 2026 10:33 am

Hindi News / World / शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली NCP को क्यों नहीं मिला जनता का साथ, अब आगे क्या है चुनौती

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखी शर्त, कहा- ईरान के परमाणु ढांचा खत्म होना चाहिए

Benjamin Netanyahu, Donald Trump, US Iran nuclear deal, Iran nuclear program, uranium enrichment,
विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद…अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई

United States Armed Forces Operation
विदेश

खुला अनोखा कैफे…AI पार्टनर के साथ हो रही डेटिंग, ‘रियल-लाइफ डेट’ पर जा रहे लोग

AI Dating
विदेश

Adiala Jail: इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती! नवाज़ को लंदन का टिकट, पूर्व पीएम को सिर्फ़ आई ड्रॉप्स?

Imran Khan eyaesight loss
विदेश

Analysis: एक तीर से तीन निशाने: संसद के शोर से दूर, ढाका की ओर चले ओम बिरला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.