शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाली NCP को क्यों नहीं मिला जनता का साथ, अब आगे क्या है चुनौती

Bangladesh Election: बांग्लादेश में आम चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी BNP ने शानदार जीत दर्ज की है। 17 साल देश से बाहर रहने के बाद रहमान ने वापसी में पार्टी को चुनावों में दमदार वापसी कराई। हालांकि शेख हसीना की सरकार को गिराने वाली और छात्र आंदोलन से उभरी नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हसीना के जाने के बाद सत्ता हासिल करने वाली NCP को महज 6 सीटों पर ही जीत मिली।