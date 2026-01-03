3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

India-Pakistan Ceasefire: मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सैन्य तनाव और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद हुए सीजफायर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। पाकिस्तान ने अब चीन की भूमिका को निर्णायक बताया है, जबकि भारत ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ इनकार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 03, 2026

ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर पर पाकिस्तान ने मारी पलटी (File Photo)

Pakistan U-turn on Operation Sindoor: मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच भड़के सैन्य तनाव और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद हुए सीजफायर को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। पहले अमेरिका और अब चीन ने इस सीजफायर में अहम भूमिका निभाने का दावा किया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़ पाकिस्तान की बदली हुई रणनीति के रूप में सामने आया है।

चीन के दावे पर पाकिस्तान की मुहर

अब तक सीजफायर का श्रेय अमेरिका को देने वाला पाकिस्तान अचानक चीन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारत-पाक सीजफायर में चीन की भूमिका वास्तविक और प्रभावी थी। उनके अनुसार, 6 से 10 मई 2025 के बीच जब सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे, उस दौरान चीनी नेतृत्व लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। अंद्राबी ने यह भी दावा किया कि चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय नेतृत्व से भी संवाद किया और हालात को शांत करने में “सकारात्मक कूटनीति” निभाई। पाकिस्तान का कहना है कि बीजिंग की सक्रियता की वजह से युद्ध जैसे हालात टले और सीमा पर बढ़ता तनाव कम हुआ।

भारत ने चीन की मध्यस्ता को किया खारिज

चीन और पाकिस्तान के इन दावों के ठीक उलट भारत का रुख शुरू से ही स्पष्ट और अडिग रहा है। भारत ने बार-बार दोहराया है कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सीजफायर किसी विदेशी दबाव का नतीजा नहीं था, बल्कि यह सैन्य स्तर पर हुए सीधे संवाद का परिणाम था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क कर गोलीबारी रोकने का अनुरोध किया था, जिसके बाद संघर्षविराम लागू हुआ। भारत इससे पहले भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के मध्यस्थता वाले दावे को सिरे से खारिज कर चुका है।

पाकिस्तान के बदले सुर पर उठे सवाल

रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान का यह बदला हुआ बयान कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन की भूमिका इतनी अहम थी, तो पाकिस्तान अब तक चुप क्यों रहा? विशेषज्ञों के अनुसार, इतने समय बाद चीन को श्रेय देना पाकिस्तान की बदली हुई कूटनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत है। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को सबसे निर्णायक बता रहा था। अब अचानक चीन के समर्थन में बयान देना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बीजिंग के प्रभाव को वैश्विक मंच पर मजबूत करना चाहता है।

अमेरिका और चीन में क्रेडिट की होड़

मई 2025 के भारत-पाक संकट के समाधान को लेकर अब दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच परोक्ष प्रतिस्पर्धा साफ नजर आने लगी है। एक ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे हैं कि वाशिंगटन के हस्तक्षेप के बिना संघर्ष समाप्त नहीं होता, वहीं दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान के समर्थन से खुद को दक्षिण एशिया का ‘शांति रक्षक’ साबित करने में जुटा है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को जटिल बना दिया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि भारत-पाक तनाव अब वैश्विक कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

Donald Trump and Xi Jinping

India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘पाक PM ने मुझसे कहा था- आपने 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई’, भारत-पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने किया एक और दावा!

भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Published on:

03 Jan 2026 10:18 am

Hindi News / World / पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस के खिलाफ युद्ध के दौरान यूक्रेन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, ज़ेलेन्स्की ने पेश किया रक्षा मंत्री को बदलने का प्रस्ताव

Mykhailo Fedorov
विदेश

ट्रक में जा घुसी बस, ब्राज़ील में 11 लोगों की मौत

Bus accident in Brazil
विदेश

पुतिन के घर पर हमले से बौखला उठा रूस! नए साल पर यूक्रेन में मचा दी भारी तबाही, जश्न मना रहे 28 लोगों की दर्दनाक मौत

विदेश

नए साल पर अमेरिका में बड़ा आतंकी हमला टला, FBI ने 18 वर्षीय ISIS संदिग्ध को किया गिरफ्तार

विदेश

Iran protests 2026: पहले नेपाल, फिर बांग्लादेश, अब क्या ईरान में बदलने वाला है शासन? कौन करा रहा ये…?

Iran protests 2025,Iran currency crisis,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.