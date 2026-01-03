पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

अब तक सीजफायर का श्रेय अमेरिका को देने वाला पाकिस्तान अचानक चीन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारत-पाक सीजफायर में चीन की भूमिका वास्तविक और प्रभावी थी। उनके अनुसार, 6 से 10 मई 2025 के बीच जब सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे, उस दौरान चीनी नेतृत्व लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। अंद्राबी ने यह भी दावा किया कि चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय नेतृत्व से भी संवाद किया और हालात को शांत करने में “सकारात्मक कूटनीति” निभाई। पाकिस्तान का कहना है कि बीजिंग की सक्रियता की वजह से युद्ध जैसे हालात टले और सीमा पर बढ़ता तनाव कम हुआ।