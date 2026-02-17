17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Bangladesh: पहले कुरान पढ़ी फिर ली सांसदों ने शपथ, जानिए भारत की तरफ से कौन जा रहा ढाका

Bangladesh Election: बांग्लादेश में चुनाव में बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल की। आज नवनिर्वाचित सांसदों ने पथ की शपथ ली। शाम चार बजे तारिक रहमान पद की शपथ लेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 17, 2026

PM Modi,Tarique Rahman,Bangladesh Nationalist Party,national elections,democratic Bangladesh,bangladesh elections result,

तारिक रहमान को पीएम मोदी ने दी बधाई (Photo-IANS)

Bangladesh New Government: बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज संसद की शपथ ली। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने सांसदों को शपथ दिलाई। बांग्लादेशी मीडिया प्रथम ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पहले कुरान पढ़ाई गई। इस दौरान 1000 से अधिक विदेशी मेहमान मौजूद रहे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य समारोह शाम 4 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके मत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

भारत की तरफ से शामिल होंगे ओम बिरला

बांग्लादेश ने तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 13 देशों को आधिकारिक न्योता भेजा। इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन व भूटान शामिल हैं। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उनके साथ भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी होंगे। पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे, नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंदा शर्मा, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील शामिल होंगे।

यह जीत बांग्लादेश की जीत है: तारिक

वहीं, चुनाव में बंपर जीत मिलने के बाद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह जीत बांग्लादेश की है। यह जीत लोकतंत्र की है। यह जीत उन लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र की आकांक्षा रखी और इसके लिए बलिदान दिया। आज से हम सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता और अधिकारों का सच्चा अर्थ बहाल हो गया है। वहीं BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट को अपने पास रखने और बोगरा-6 सीट को खाली करने का फैसला किया है। 13वीं संसदीय चुनाव में तारिक रहमान ने दोनों सीटों से भारी बहुमत से जीत हासिल की थी।

दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी BNP

BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 300 सदस्यीय जातीय संसद में 212 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, महंगाई पर काबू पाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बताया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 11:56 am

Hindi News / World / Bangladesh: पहले कुरान पढ़ी फिर ली सांसदों ने शपथ, जानिए भारत की तरफ से कौन जा रहा ढाका

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बंपर जीत के बाद मोहम्मद युनूस के मंसूबो पर तारिक रहमान ने फेर दिया पानी, PM पद की शपथ से पहले कर दिया बड़ा खेला

विदेश

आरएसएफ ने मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों की ली जान

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक दीपू के परिवार को 2.5 मिलियन टका का मुआवजा, यूनुस सरकार ने सौंपे दस्तावेज

Dipu Chandra Das family
विदेश

पाकिस्तानी पुलिस को मिली कामयाबी, 4 आतंकियों को किया ढेर

Pakistan police
विदेश

बांग्लादेश चुनाव में 40% सीटों पर हुई धांधली, रिपोर्ट में किया बड़ा दावा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.