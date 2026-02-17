बांग्लादेश चुनाव में 40% सीटों पर हुई धांधली, रिपोर्ट में किया बड़ा दावा

TIB की रिपोर्ट में सबसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में उन संगठनों और व्यक्तियों को मान्यता दी गई, जिनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से था। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख संस्था ने कई बार आवेदन करने के बावजूद पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकरण नहीं प्राप्त किया, जबकि अंतरिम सरकार के सलाहकारों से जुड़े दो संस्थानों को मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार के फैसलों ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।