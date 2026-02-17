मोहम्मद यूनुस ने आखिरी भाषण में भारत के खिलाफ उगला जहर, ‘सेवन सिस्टर्स’ का अलापा राग

इस दौरान उन्होंने बीएनपी नेता तारिक रहमान को भी सलाह दी। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें अपने बंदरगाहों की क्षमता इंटरनेशनल स्तर तक ले जाने की जरूरत है। ऐसा करने पर इंटरनेशनल बंदरगाह प्रबंधन कंपनियों के साथ समझौते करने में काफी उन्नति होगी। यदि हम इसकी क्षमता नहीं बढ़ा पाते हैं तो हम आर्थिक उपलब्धियों में पिछड़ जाएंगे।