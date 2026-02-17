भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील के बाद उठाया बड़ा कदम, पकड़े तीन ईरानी तेल टैंकर

Iranian Oil Tanker Seizure: भारत ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान से संबंधित तीन तेल टैंकरों स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया को अपने कब्जे में ले लिया है। इन जहाजों पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू थे और ये अपनी पहचान बदलकर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। रोचक बात यह है कि भारत की यह सख्त कार्रवाई ठीक उसी समय हुई, जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 18% करने का बड़ा फैसला लिया।