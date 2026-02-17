पाकिस्तानी पुलिस को मिली कामयाबी, 4 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी पुलिस ने आज, मंगलवार, 17 फरवरी को जानकारी दी कि देर रात को सिंध (Sindh) प्रांत की राजधानी कराची (Karachi) के के शाह लतीफ टाउन इलाके में पुलिस ने काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकाने में घुसकर हमला कर दिया। पुलिस और सीटीडी ने आतंकियों के ठिकाने में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि आतंकियों की एक न चली और पुलिस की गोलीबारी में 4 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तीन ने अस्पताल ले जाते समय आखिरी सांस ली।