17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी पुलिस को मिली कामयाबी, 4 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश की सेना और पुलिस जुटी हुई है। हाल ही में पाकिस्तानी पुलिस को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 17, 2026

Pakistan police

Pakistan police (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) एक समय पर आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट माना जाता था और अभी भी पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। पाकिस्तान में अक्सर ही आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सिर्फ आम जनता को ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। देश में आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तानी सेना, बल्कि पाकिस्तानी पुलिस भी एक्टिव है। अब एक बार फिर पाकिस्तानी पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

पुलिस ने किया 4 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी पुलिस ने आज, मंगलवार, 17 फरवरी को जानकारी दी कि देर रात को सिंध (Sindh) प्रांत की राजधानी कराची (Karachi) के के शाह लतीफ टाउन इलाके में पुलिस ने काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के ठिकाने में घुसकर हमला कर दिया। पुलिस और सीटीडी ने आतंकियों के ठिकाने में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि आतंकियों की एक न चली और पुलिस की गोलीबारी में 4 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तीन ने अस्पताल ले जाते समय आखिरी सांस ली।

सीटीडी के 2 सदस्य घायल

आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई में सीटीडी के 2 सदस्य घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों की ही स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

सर्च ऑपरेशन जारी

पुलिस ने जानकारी दी कि कई आतंकी इस दौरान भागने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस की टीम पूरे इलाके और आसपास एक्टिव है और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

ये भी पढ़ें

आरएसएफ ने अस्पताल पर बरसाए बम, 3 लोगों की मौत और 7 घायल
विदेश
RSF bombs hospital in Sudan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

17 Feb 2026 12:54 pm

Published on:

17 Feb 2026 12:49 pm

Hindi News / World / पाकिस्तानी पुलिस को मिली कामयाबी, 4 आतंकियों को किया ढेर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बंपर जीत के बाद मोहम्मद युनूस के मंसूबो पर तारिक रहमान ने फेर दिया पानी, PM पद की शपथ से पहले कर दिया बड़ा खेला

विदेश

आरएसएफ ने मचाया कत्लेआम, 28 निर्दोषों की ली जान

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक दीपू के परिवार को 2.5 मिलियन टका का मुआवजा, यूनुस सरकार ने सौंपे दस्तावेज

Dipu Chandra Das family
विदेश

Bangladesh: पहले कुरान पढ़ी फिर ली सांसदों ने शपथ, जानिए भारत की तरफ से कौन जा रहा ढाका

PM Modi,Tarique Rahman,Bangladesh Nationalist Party,national elections,democratic Bangladesh,bangladesh elections result,
विदेश

बांग्लादेश चुनाव में 40% सीटों पर हुई धांधली, रिपोर्ट में किया बड़ा दावा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.