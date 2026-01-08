IMD weather forecast: बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल का असर उत्तर भारत पर भी, मौसम में करेगा उलटफेर

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज बांदा का तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो 18.6 डिग्री है। इसके साथ ही उरई का 17.5, प्रयागराज का 17 डिग्री, बहराइच का 16.8 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में सबसे कम तापमान अलीगढ़ का दर्ज किया गया है। यहां का अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर का तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान 14 से 18 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है।