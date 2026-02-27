Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बिधनू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुबह इलाज के दौरान उदय सिंह ने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे घटना के समय बंद थे। जांच में यह भी पता चला कि कैमरे सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं और दुकान बंद होने पर सोलर पैनल हटा लिए जाते हैं। ठेके के आसपास आबादी न होने के कारण अन्य कोई सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध नहीं हो सका।