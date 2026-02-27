27 फ़रवरी 2026,

कानपुर

संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

Sunday Property Registration:कानपुर में अब हर रविवार उप निबंधक कार्यालय खुलेंगे। मकान, प्लॉट और दुकान की रजिस्ट्री के लिए नौकरीपेशा लोगों को छुट्टी नहीं लेनी होगी। एक मार्च 2026 से लागू रोस्टर के तहत दफ्तर तय समयानुसार संचालित होंगे।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 27, 2026

कानपुर,अगर आप घर, मकान,जमीन या दुकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं और नौकरी करते हैं, तो अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शेड्यूल बदल दिया गया है। अब हर रविवार को भी रजिस्ट्री होगी, जिससे हजारों नौकरीपेशा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

1 मार्च से लागू होगा नियम -

नई व्यवस्था के तहत शहर के चारों उप निबंधक कार्यालय बारी-बारी से विस्तारित समय में संचालित होंगे। एक मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक के लिए रोस्टर जारी किया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार संबंधित अवधि में उप निबंधक कार्यालय दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शेष अवधि में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सामान्य समय पर कामकाज होगा। रोस्टर के मुताबिक सदर प्रथम उप निबंधक कार्यालय एक मार्च से 31 मई तक विस्तारित समय में काम करेगा। इसके बाद एक जून से 31 अगस्त तक सदर द्वितीय, एक सितंबर से 30 नवंबर तक सदर तृतीय और एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सदर चतुर्थ उप निबंधक कार्यालय दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे। हर रविवार को कार्यालय खुलने की स्थिति में अगले सप्ताह के शनिवार को अवकाश रहेगा। यदि उस सप्ताह द्वितीय शनिवार पड़ेगा तो उसकी जगह शुक्रवार को छुट्टी घोषित की जाएगी।

लोगों को क्या होगा फायदा? -

*नौकरीपेशा लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी।

*संपत्ति की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया तेज होगी।

*बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

*दूर-दराज से आने वाले लोगों को अतिरिक्त समय मिलेगा।

*भीड़ का दबाव सप्ताह के अन्य दिनों में कम होगा।

क्या बोले लोग -

सचिन श्रीवास्तव, विकास नगर ने बताया कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं। पहले रजिस्ट्री के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी, जिससे वेतन कटता था। अब रविवार को सुविधा मिलने से काफी राहत मिलेगी।

अनुपम वर्मा, शास्त्री नगर ने कहा कि संपत्ति खरीदने-बेचने की प्रक्रिया पहले समय की कमी से अटक जाती थी। नई व्यवस्था से काम समय पर निपट सकेगा।

दीपचंद, जाजमऊ ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है। एक ही दिन में आकर रजिस्ट्री कराना अब आसान होगा।

सुनील सिंह चंदेल, पनकी ने बताया कि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी।

आम जनता को सुविधा देना है विस्तार का उद्देश्य -

सहायक महानिरीक्षक निबंधन श्याम सिंह बिसेन के अनुसार रजिस्ट्री सेवाओं में आंशिक विस्तार का उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना है। नई व्यवस्था से संपत्ति की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया और भी आसान होगी। खासतौर पर वे लोग जो सप्ताह के पांच या छह दिन नौकरी करते हैं, अब बिना वेतन कटे अपने जरूरी दस्तावेज आसानी से पंजीकृत करा सकेंगे।

Published on:

27 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

