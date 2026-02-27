संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

नई व्यवस्था के तहत शहर के चारों उप निबंधक कार्यालय बारी-बारी से विस्तारित समय में संचालित होंगे। एक मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक के लिए रोस्टर जारी किया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार संबंधित अवधि में उप निबंधक कार्यालय दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शेष अवधि में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सामान्य समय पर कामकाज होगा। रोस्टर के मुताबिक सदर प्रथम उप निबंधक कार्यालय एक मार्च से 31 मई तक विस्तारित समय में काम करेगा। इसके बाद एक जून से 31 अगस्त तक सदर द्वितीय, एक सितंबर से 30 नवंबर तक सदर तृतीय और एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सदर चतुर्थ उप निबंधक कार्यालय दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे। हर रविवार को कार्यालय खुलने की स्थिति में अगले सप्ताह के शनिवार को अवकाश रहेगा। यदि उस सप्ताह द्वितीय शनिवार पड़ेगा तो उसकी जगह शुक्रवार को छुट्टी घोषित की जाएगी।