27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आसमान में मौसम का महासंग्राम: तीन-तीन चक्रवात, सक्रिय विक्षोभ और 176 किमी की तूफानी जेट स्ट्रीम से हलचल तेज

Weather News:तीन चक्रवाती परिसंचरण, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और 176 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहती जेट स्ट्रीम के कारण मौसम में बड़ा बदलाव संभव है। कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना सीएसए के मौसम विशेषज्ञ ने जताई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 27, 2026

कानपुर,उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेने की तैयारी में है। कानपुर के सीएसए के मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस. एन. सुनील पांडेय के अनुसार वर्तमान सिनोप्टिक परिस्थितियां असामान्य रूप से सक्रिय हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई दे सकता है।

चक्रवातीय परिसंचरण है सक्रिय -

डॉ. पांडेय ने बताया कि उत्तर-पूर्वी अरब सागर और गुजरात तट से दूर समुद्र तल से करीब 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही गुजरात के ऊपर 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक और चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है। वहीं दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर भी 1.5 किमी की ऊंचाई पर तीसरा चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। इन तीनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में बादल बढ़ने, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज हवाओं की संभावना बन रही है।

मौसम को कर सकता है प्रभावित -

इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल की पछुआ पवनों में ट्रफ के रूप में 5.8 किमी की ऊंचाई पर, लगभग 65 डिग्री पूर्व देशांतर और 34 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यह सिस्टम भी उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, 2 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 12.6 किमी की ऊंचाई पर उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम लगभग 176 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। इतनी तेज जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियों को अस्थिर कर सकती है और मौसम प्रणालियों को गति दे सकती है।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस. एन. सुनील पांडेय ने बताया कि इस लिए किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को अगले कुछ दिनों तक मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखने की जरूरत है,क्योंकि सक्रिय मौसमी तंत्र अचानक बदलाव ला सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आसमान में मौसम का महासंग्राम: तीन-तीन चक्रवात, सक्रिय विक्षोभ और 176 किमी की तूफानी जेट स्ट्रीम से हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

कानपुर

संडे बना ‘रजिस्ट्री डे’: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुलेंगे दफ्तर, बिना छुट्टी निपटाएं प्रॉपर्टी का काम

कानपुर

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

कानपुर

Kanpur News:होली से पहले मिठाई माफिया पर शिकंजा: बदबूदार खोया छोड़कर भागे मजदूर, 29 लाख का माल सीज

कानपुर

Kanpur news:युवक का रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.