आसमान में मौसम का महासंग्राम: तीन-तीन चक्रवात, सक्रिय विक्षोभ और 176 किमी की तूफानी जेट स्ट्रीम से हलचल तेज

इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल की पछुआ पवनों में ट्रफ के रूप में 5.8 किमी की ऊंचाई पर, लगभग 65 डिग्री पूर्व देशांतर और 34 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यह सिस्टम भी उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, 2 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 12.6 किमी की ऊंचाई पर उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम लगभग 176 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। इतनी तेज जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियों को अस्थिर कर सकती है और मौसम प्रणालियों को गति दे सकती है।