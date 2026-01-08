दरोगा और पत्रकार पर 14 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप, स्कॉर्पियो में दो घंटे की हैवानियत

पत्रकार और दरोगा पर 14 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप, PC- Patrika
कानपुर : कानपुर में पत्रकार और एक दरोगा पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। आरोपी पत्रकार को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दरोगा अभी भी फरार है। मामले लापरवाही बरतने के चलते इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने DCP वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर DCP हेड क्वार्टर से अटैच कर दिया।
आरोपी पत्रकार शिवबरन का कहना है, 'मैंने रेप नहीं किया, मुझे फर्जी में फंसाया जा रहा है। उस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा न ही जानता हूं। मेरा मेडिकल करवा लीजिए। मैं निर्दोष हूं।'
शिवबरन ने आगे बताया कि मुझे दरोगा अमित मौर्या का फोन आया। अमित ने कहा कि RPF में नए इंस्पेक्टर आए हैं। लोहा चोरी हुआ है…मिलना चाहते हैं। अपने पत्रकार साथियों से पता करो। हम बाइक से वहां पहुंचे। वहां RPF इंस्पेक्टर मिले, साथ में अमित दरोगा थे। इसी बीच लड़के अपनी बहन को ढूंढते हुए आए। मुझे भी देख लिया, तो मेरा भी नाम लिख दिया।
कानपुर के सचेंडी थाने में मंगलवार को 14 साल की लड़की ने बिठूर में तैनात दरोगा अमित मौर्या और पत्रकार शिवबरन पर गैंगरेप की FIR दर्ज कराई है। पत्रकार शिवबरन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दरोगा अभी फरार है। उसकी तलाश में चार टीमें लगी हुई हैं।
सचेंडी थाना क्षेत्र में में रहने वाली लड़की ने बताया कि मैं सोमवार को घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार दो लड़कों ने मेरा अपहरण कर लिया। सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। इनमें से एक आरोपी पुलिसवाला था और दूसरा पत्रकार। इसके बाद मुझे घर के बाहर फेंक दिया और फरार हो गए।
लड़की के भाई ने आगे बताया कि करीब दो घंटे बाद बहन को आरोपी घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। बहन बेहोशी की हालत में बदहवास पड़ी थी। हम उसे अंदर लेकर गए और होश में लाए। इसके बाद बहन ने घटना की पूरी जानकारी दी। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी तब मौके पर पुलिस पहुंची।
नाबालिग के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें भीमसेन चौकी ले गई। लेकिन जब हमने बताया कि एक आरोपी पुलिसवाला है तो हमें चौकी से भगा दिया गया। मंगलवार को जब हम पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे तो हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई। मंगलवार देर रात किशोरी का मेडिकल करवाया गया।
मामले में एक आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो(UP 78 JJ 9331) को जब्त कर लिया गया। स्कार्पियो दरोगा अमित मौर्या के नाम पर दर्ज है। दरोगा अमित मौर्या अभी भी फरार है।
इस मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। एडीसीपी वेस्ट ने बुधवार को जांच शुरू की। वह सबसे पहले सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप होने की बात बताई थी। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत भी जुटाए।
