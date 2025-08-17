मंत्री असीम अरुण ने कहा कन्नौज लोकसभा चुनाव में एक बूथ भी ऐसा नहीं जहां बीजेपी के वोट ना कटे हो

Minister Asim Arun said- Votes deducted from every booth असीम अरुण ने कहा कि मैं पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि बीते लोकसभा चुनाव में एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां बीजेपी के वोट ना कटे हो हर जगह 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट काटे गए थे। चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसका लाभ कौन ले रहा है? यह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कन्नौज में इसका लाभ अखिलेश यादव को मिला है। भारी संख्या में हम बीजेपी के वोट काटे और सपा के वोट जुड़े हुए थे।
उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असीम अरुण ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह कन्नौज से विधायक है। जबकि अखिलेश यादव यहां से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस से सुझाव मांगा गया। लेकिन दे नहीं पाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सुझाव दिए हैं।
समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आज बरेली में समाज कल्याण विभाग से संचालित भोजीपुरा विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घोर अनियमिताएं पाई गई। इस मौके पर उन्होंने जेई की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर डेढ़ करोड़ रुपए से रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। जिससे बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन रिनोवेशन के कार्य में कई अनियमिताएं पाई गई
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पहचान फैमिली आईडी सॉफ्टवेयर से की जाएगी। जिससे बुढ़ापे में पेंशन पाने वालों को दफ्तर दौड़ना ना पड़े। अधिकारी पेंशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले वृद्ध को मृत घोषित कर पेंशन रोक दी जाती थी। मोदी सरकार की जीवन प्रमाण पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे अब घर बैठे बुजुर्गों का ऑनलाइन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जैसे कि अन्य पेंशनर देते हैं।