मंत्री असीम अरुण ने कहा कन्नौज लोकसभा चुनाव में एक बूथ भी ऐसा नहीं जहां बीजेपी के वोट ना कटे हो

Minister Asim Arun said- Votes deducted from every booth असीम अरुण ने कहा कि मैं पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि बीते लोकसभा चुनाव में एक भी ऐसा बूथ नहीं है जहां बीजेपी के वोट ना कटे हो हर जगह 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट काटे गए थे। चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इसका लाभ कौन ले रहा है? यह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कन्नौज में इसका लाभ अखिलेश यादव को मिला है। भारी संख्या में हम बीजेपी के वोट काटे और सपा के वोट जुड़े हुए थे।