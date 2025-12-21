पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

Man eloping with minor Hindu girl कन्नौज में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भाग ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। जिसमें युवक किशोरी का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही नाबालिक किशोरी के परिवार वालों ने छिबरामऊ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली पुलिस को उपलब्ध कराया गया। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू संगठनों ने थाने में विरोध दर्ज किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने गंभीर धाराएं वाली बातें हटाकर दूसरी तहरीर देने को कहा। नई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है‌।