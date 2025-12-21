21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

Man eloping with minor Hindu girl कन्नौज में 17 दिसंबर को एक नाबालिग लड़की को भाग ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Dec 21, 2025

नाबालिक लड़की को भगा ले जाने का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Man eloping with minor Hindu girl कन्नौज में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भाग ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। जिसमें युवक किशोरी का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही नाबालिक किशोरी के परिवार वालों ने छिबरामऊ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली पुलिस को उपलब्ध कराया गया। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू संगठनों ने थाने में विरोध दर्ज किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने गंभीर धाराएं वाली बातें हटाकर दूसरी तहरीर देने को कहा। नई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है‌।

शुरुआत में पुलिस ने मामला टाला

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के 17 दिसंबर को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घर वालों को इसकी जानकारी हुई। यह घटना 17 दिसंबर की रात करीब 11 बजे की है। इस संबंध में परिजन ने छिबरामऊ थाने में तहरीर देकर बेटी की बरामदगी मांग की। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि एक युवक लड़की का हाथ पकड़कर ले जा रहा है।

मामला नहीं दर्ज किया गया

मामला जानकारी में आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही मामला दर्ज किया। पीड़ित अपनी बेटी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा था। घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को भी हुई। जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच गए जहां उन्होंने लड़की की बरामदगी की मांग की। इस पर पुलिस ने पुरानी तहरीर बदलकर नई तहरीर देने को कहा।

नई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज

नई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अरशान, जसीम और राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।‌ छिबरामऊ थाना पुलिस ने बताया कि संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अपहर्ता की बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस की हीलाहवाली पर लोगों में रोष प्राप्त है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 04:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, देवी देवताओं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फोटो सोर्स- कन्नौज पुलिस
कन्नौज

SIR पर अखिलेश का बड़ा हमला: ‘बीएलओ जान गंवा रहे और सरकार ड्रामा बता रही, EC और PM पर साधा निशाना

अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट
कन्नौज

UP में बदली सियासी हवाः अखिलेश ने मायावती पर टिप्पणी करने से किया मना, बिहार के झटके के बाद 2027 के लिए नया प्लान

akhilesh yadav
कन्नौज

यूपी में अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ इतनी ही सीट देंगे? बिहार की हार ने कम किया कांग्रेस का दबदबा

राहुल गाँधी और अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट
कन्नौज

बंदी के भागने का मामला: निलंबित सिपाही, होमगार्ड सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गुरसहायगंज थाना पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.