पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

Man eloping with minor Hindu girl कन्नौज में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भाग ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। जिसमें युवक किशोरी का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही नाबालिक किशोरी के परिवार वालों ने छिबरामऊ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली पुलिस को उपलब्ध कराया गया। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू संगठनों ने थाने में विरोध दर्ज किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने गंभीर धाराएं वाली बातें हटाकर दूसरी तहरीर देने को कहा। नई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के 17 दिसंबर को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घर वालों को इसकी जानकारी हुई। यह घटना 17 दिसंबर की रात करीब 11 बजे की है। इस संबंध में परिजन ने छिबरामऊ थाने में तहरीर देकर बेटी की बरामदगी मांग की। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि एक युवक लड़की का हाथ पकड़कर ले जा रहा है।
मामला जानकारी में आने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही मामला दर्ज किया। पीड़ित अपनी बेटी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा था। घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को भी हुई। जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच गए जहां उन्होंने लड़की की बरामदगी की मांग की। इस पर पुलिस ने पुरानी तहरीर बदलकर नई तहरीर देने को कहा।
नई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अरशान, जसीम और राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छिबरामऊ थाना पुलिस ने बताया कि संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, अपहर्ता की बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस की हीलाहवाली पर लोगों में रोष प्राप्त है।
