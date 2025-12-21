पूर्व ब्लाक प्रमुख और अखिलेश यादव के नजदीकी की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

Big action against Former SP block chief कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस दौरान डुगडुगी पिटवाकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। अब इस संपत्ति का किसी प्रकार से भी इस्तेमाल करना या खरीदना-बेचना गैरकानूनी होगा। कुर्की के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थी। अभियान डिप्टी कलेक्टर अविनाश गौतम और क्षेत्राधिकार नगर अभिषेक कुमार अजय की देखरेख में पूरा हुआ।