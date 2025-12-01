Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

SIR पर अखिलेश का बड़ा हमला: ‘बीएलओ जान गंवा रहे और सरकार ड्रामा बता रही, EC और PM पर साधा निशाना

SIR प्रक्रिया को लेकर यूपी केमें सियासत गरम है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर बीएलओ की मौतों को नजरअंदाज करने और प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Mahendra Tiwari

Dec 01, 2025

अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट

अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट

यूपी में SIR प्रक्रिया को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर बीएलओ की मौतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विपक्ष ड्रामा कर रहा है। वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि असल में ड्रामा कौन कर रहा है। जनता सब अच्छे से जानती है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में SIR का काम चल रहा है। वहां बीएलओ भारी दबाव में काम कर रहे हैं। कई की जान जा चुकी है। ऐसे में सरकार का विपक्ष को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।

बीजेपी पुलिस और प्रशासन के सहारे चुनाव प्रभावित करती

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशासन और पुलिस के सहारे चुनावी माहौल को प्रभावित कर रही है। उनका दावा है कि कई जगहों पर मतदाताओं को डराने-धमकाने तक की घटनाएं सामने आई हैं। और सत्ताधारी दल के पास संसाधनों की भरमार होने की वजह से उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी मुमकिन है। जब चुनावी प्रक्रियाएं पारदर्शी और बिना दबाव के हों। लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत दिख रहे हैं।

विपक्ष का आरोप SIR प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में लागू की गई कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग तक नहीं मिली

SIR को लेकर विपक्ष का आरोप है कि प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में शुरू की गई कि जमीनी स्तर पर तैनात कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग तक नहीं मिली। कई बीएलओ को फॉर्म भरने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सपा का दावा है कि अत्यधिक काम और तनाव की वजह से अब तक आठ बीएलओ की मौत हो चुकी है। जिनमें तीन ने आत्महत्या की जबकि पांच की मौत हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से हुई। अखिलेश ने कहा कि सरकार को राजनीतिक लाभ के बजाय कर्मचारियों की सुरक्षा और मतदाताओं के अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / SIR पर अखिलेश का बड़ा हमला: ‘बीएलओ जान गंवा रहे और सरकार ड्रामा बता रही, EC और PM पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में बदली सियासी हवाः अखिलेश ने मायावती पर टिप्पणी करने से किया मना, बिहार के झटके के बाद 2027 के लिए नया प्लान

akhilesh yadav
कन्नौज

यूपी में अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ इतनी ही सीट देंगे? बिहार की हार ने कम किया कांग्रेस का दबदबा

राहुल गाँधी और अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट
कन्नौज

बंदी के भागने का मामला: निलंबित सिपाही, होमगार्ड सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गुरसहायगंज थाना पुलिस (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)
कन्नौज

लाउडस्पीकर ह‍टाओ तीन दिवसीय‍ अभियान: 31 लाउडस्पीकरों को हटाया गया, दी गई चेतावनी, मचा हड़कंप

हटाया गया लाउडस्पीकर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 25 नवंबर के बीच सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम में परिवर्तन, सुबह और शाम धुंध का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.