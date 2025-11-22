UP में बदली सियासी हवाः अखिलेश ने मायावती पर टिप्पणी करने से किया मना, बिहार के झटके के बाद 2027 के लिए नया प्लान

अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि केवल यादव-मुस्लिम समीकरण के भरोसे यूपी में सत्ता नहीं बदली जा सकती। इसी कारण 2022 के बाद से उन्होंने पीडीए की धार को तेज किया। जिसका असर उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला भी। लोकसभा चुनाव में यादव परिवार के 5 सदस्यों को टिकट दिया गया। सभी ने जीत दर्ज की। कन्नौज से अखिलेश, मैनपुरी से डिंपल, आजमगढ़ से धर्मेंद्र, फिरोजाबाद से अक्षय और बदायूं से आदित्य। विधानसभा में भी यादव परिवार के दो सदस्य पहुंचे— जसवंत नगर से शिवपाल सिंह और करहल उपचुनाव के विजेता तेज प्रताप यादव।