Three day loudspeaker removal campaign कन्नौज में अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ तीन दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हिदायत देने के साथ लाउडस्पीकरों को उतारा गया। इस मौके पर संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक के अनुरूप किया जाए। ध्वनि प्रदूषण न किया जाए। करीब 2 साल पहले इसी प्रकार का अभियान चलाया गया था। जब ध्वनि विस्तारक नियंत्रण को उतार दिया गया था। समय के साथ फिर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। जिन्हें फिर से उतार दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अभियान चला रहा है। इस मौके पर कुल 85 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई। जिसमें 54 ध्वनि विस्तारकों की आवाज मानक के अनुरूप पाई गई। जबकि 31 के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें नीचे उतारा गया। इस मौके पर संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को मानक के अनुरूप रखा जाए। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के विषय में लोगों को जागरूक किया गया।प्रावधानों को भी बताया गया।
करीब 2 साल पहले जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नीचे उतार लिया गया था। लेकिन समय के साथ एक बार फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा दिए गए और आवाज भी काफी ज्यादा आ रही थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। मानक के अनूप धन विस्तारक को बजाया जाए।
