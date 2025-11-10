Three day loudspeaker removal campaign कन्नौज में अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ तीन दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हिदायत देने के साथ लाउडस्पीकरों को उतारा गया। इस मौके पर संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक के अनुरूप किया जाए। ध्वनि प्रदूषण न किया जाए। करीब 2 साल पहले इसी प्रकार का अभियान चलाया गया था। जब ध्वनि विस्तारक नियंत्रण को उतार दिया गया था। समय के साथ फिर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। जिन्हें फिर से उतार दिया गया है।