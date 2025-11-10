Patrika LogoSwitch to English

लाउडस्पीकर ह‍टाओ तीन दिवसीय‍ अभियान: 31 लाउडस्पीकरों को हटाया गया, दी गई चेतावनी, मचा हड़कंप

Three day loudspeaker removal campaign कन्नौज में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस मौके पर लाउडस्पीकरों को जब्त किया गया। प्रशासन ने लोगों को निर्देशित किया कि मानक के अनुरूप दोनों विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाए।

less than 1 minute read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Nov 10, 2025

हटाया गया लाउडस्पीकर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Three day loudspeaker removal campaign कन्नौज में अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ तीन दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हिदायत देने के साथ लाउडस्पीकरों को उतारा गया। इस मौके पर संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक के अनुरूप किया जाए। ध्वनि प्रदूषण न किया जाए। करीब 2 साल पहले इसी प्रकार का अभियान चलाया गया था। जब ध्वनि विस्तारक नियंत्रण को उतार दिया गया था। समय के साथ फिर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। जिन्हें फिर से उतार दिया गया है।

31 लाउडस्पीकर को उतारा गया

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अभियान चला रहा है। इस मौके पर कुल 85 ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई। जिसमें 54 ध्वनि विस्तारकों की आवाज मानक के अनुरूप पाई गई। जबकि 31 के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें नीचे उतारा गया। इस मौके पर संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज को मानक के अनुरूप रखा जाए। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के विषय में लोगों को जागरूक किया गया।प्रावधानों को भी बताया गया।

मानक के अनुरूप लाउडस्पीकर को बजाया जाए

करीब 2 साल पहले जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नीचे उतार लिया गया था। लेकिन समय के साथ एक बार फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा दिए गए और आवाज भी काफी ज्यादा आ रही थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। मानक के अनूप धन विस्तारक को बजाया जाए।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 21 से 25 नवंबर के बीच सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम में परिवर्तन, सुबह और शाम धुंध का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

मौसम अपडेट: पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर, रात का तापमान गिरने का अलर्ट

कन्नौज

हाईवे पर आग का तांडव, कार में विस्फोट के साथ लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया

कन्नौज हाईवे पर जलती कार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज)
कन्नौज

Kannauj News: कन्नौज में लव जिहाद के आरोपी इमरान का एनकाउंटर, हिंदू युवती को जबरदस्ती पहनाया था बुर्का

Crime
कन्नौज

46 आईएएस के बाद 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, विजय कुमार मिश्रा अपर जिलाधिकारी कन्नौज

प्रदेश में 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो ग्रैब)
कन्नौज
