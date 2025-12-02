भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, देवी देवताओं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी

सूचना पाकर मौके पर सिकंदरपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंच गए और उन्होंने भीड़ को समझाकर शांत किया। कार्यक्रम आयोजित करने वालों से अनुमति पत्र मांगा गया। लेकिन नहीं दिखाया गया। चंदरपुर निवासियों ने थाने में तहरीर देकर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार कर्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पवन सिंह ने बताया कि गांव का धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कांकरकुई निवासी सूरज कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।