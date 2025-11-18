Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

बंदी के भागने का मामला: निलंबित सिपाही, होमगार्ड सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Kannauj crime news कन्नौज में फरार बंदी मामले में सिपाही, होमगार्ड सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने सिपाही को पहले ही निलंबित कर दिया है। जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Nov 18, 2025

Kannauj crime news कन्नौज में बंदी के भागने के मामले में सिपाही और होमगार्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जबकि होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को निर्देशित किया गया है। इधर विवेचना अधिकारी की तहरीर पर सिपाही, होमगार्ड, बंदी के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर को मामले की जांच दी गई है। घटना गुरसहायगंज थाना क्षेत्र की है।

गुरसहायगंज थाना में दर्ज किया गया मुकदमा 

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत में विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुमेश कुमार ने तहरीर देकर सिपाही धीरू, होमगार्ड रमेश चंद्र और फरार बंदी मोहित कुमार के खिलाफ तहरीर दी है‌। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके पहले सिपाही धीरू को लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जबकि होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को लिखा गया है।

15 वर्षीय किशोरी को भगाने का आरोपी 

मामला नाबालिक 15 वर्षीय किशोरी को भगाने से जुड़ा हुआ है। ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जनखत गांव निवासी मोहित कुमार ने एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था। जिसके खिलाफ 31 अगस्त को किशोरी की मां ने तहरीर देकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। करीब ढाई महीने से पुलिस मोहित कुमार की तलाश में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन दोनों को चकमा देकर वह भाग निकला। घटना की जांच के लिए सीओ सिटी को दी गई है। फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। ‌

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

