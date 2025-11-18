बंदी के भागने का मामला: निलंबित सिपाही, होमगार्ड सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामला नाबालिक 15 वर्षीय किशोरी को भगाने से जुड़ा हुआ है। ठठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जनखत गांव निवासी मोहित कुमार ने एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था। जिसके खिलाफ 31 अगस्त को किशोरी की मां ने तहरीर देकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। करीब ढाई महीने से पुलिस मोहित कुमार की तलाश में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन दोनों को चकमा देकर वह भाग निकला। घटना की जांच के लिए सीओ सिटी को दी गई है। फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। ‌