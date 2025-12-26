वाराणसी में जीजा-साले की दर्दनाक मौत, शव के टुकड़े पॉलीथिन में भरकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस…परिवार में मचा कोहराम

टिसौरा पेट्रोल पंप के पास बाइक मोड़ते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों लोडर में फंस गए और पहियों के नीचे आ गए। चालक दोनों को रौंदते हुए मौके से भाग गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। जीजा-साले की एक साथ मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।