वाराणसी में जीजा-साले की दर्दनाक मौत, शव के टुकड़े पॉलीथिन में भरकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस…परिवार में मचा कोहराम

दर्दनाक सड़क हादसा
गुरुवार देर रात चोलापुर थानाक्षेत्र के वाराणसी-आजमगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार जीजा-साले को रौंदते हुए भाग निकला। हादसा इतना वीभत्स था कि की दोनों के शव टुकड़ों में बंटकर सड़क पर बिखर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा। टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर मोर्चरी भिजवाया। साथ ही परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बदहवास हालत में परिजन मौके पर पहुंचे।
जानकारी के मुताबिक जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के रहने वाले नितीश राजभर वाराणसी के जगदीशपुर चोलापुर में गए थे। नतीश अपने साले दीपक राजभर के साथ 10 बजे के बाद दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए दीपक ने बाइक मोड़ी और दोनों टिसौरा पेट्रोल पंप की ओर बढ़े।
टिसौरा पेट्रोल पंप के पास बाइक मोड़ते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों लोडर में फंस गए और पहियों के नीचे आ गए। चालक दोनों को रौंदते हुए मौके से भाग गया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों की पहचान की और परिजनों को सूचना दी। जीजा-साले की एक साथ मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
