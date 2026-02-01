रंगभरी एकादशी पर वाराणसी में हाई अलर्ट, भीड़ संभालने के लिए बढ़ाई सुरक्षा

वाराणसी में रंगभरी एकादशी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। डीआईजी शिव हरी मीणा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन और पुजारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जरूरी योजना बनाई। इस बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम के दौरान मंदिर के आसपास की गलियों में लोगों के आने-जाने की व्यवस्था ठीक से कराई जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे।