‘छात्रों से नहीं है मेरा नाता…’ बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर दी सफाई

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिन छात्रों के बारे में बात की जा रही है, वो हमारे गुरुकल में कभी उनका पंजीकरण हुआ ही नहीं। उन्होंने न प्रवेश लिया और न कभी पढ़े। उन्होंने बताया कि आरोप लगाने वाले पक्ष ने कोर्ट में कुछ मार्कशीट जमा की हैं। उन मार्कशीट से पता चला कि ये छात्र हरदोई जिले के किसी विद्यालय के हैं। स्वामी ने पूछा कि हमारा उनसे क्या लेना-देना है? ये छात्र हमारे यहां कभी आए ही नहीं, तो आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं?