‘अपनी बेटी से कहो शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए…’, हम तुम्हें पैसा देंगे; शख्स ने अविमुक्तेश्वरानंद को बताई पीड़ा

शंकराचार्य ने बताया कि शाहजहांपुर के उस व्यक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसे प्रलोभन दिए गए कि हम तुम्हारी बच्चियों की शादी में तुम्हें पैसे की मदद करेंगे। व्यक्ति ने कहा कि हम शंकराचार्य को जानते भी नहीं हैं ना उनसे मिले हैं और हम सनातनी लोग हैं हम उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाएंगे। इसके बाद फोन करने वाले आशुतोष महाराज ने धमकी दी कि अपने आप को बचा कर रखना।