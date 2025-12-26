छात्र की हत्या पर उबाल…वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर हंगामा, भीड़ की पुलिस से झड़प…कई वाहनों में भीड़ ने की तोड़फोड़

फायरिंग में घायल अन्य दोनों युवकों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है, रामू यादव के कमर और अभिषेक को पेट में गोली लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश रामू यादव की बाइक छीन रहे थे जिसका विरोध करते हुए अभिषेक और रामू बदमाशों से भिड़ गए। इसी बीच बदमाशों ने असलहा निकाला और फायरिंग कर दी, तभी वहां से गुजर रहा समीर भी पहुंच गया और बदमाशों से भीड़ गया, बदमाशों ने समीर को भी गोली मार दी।