छात्र की हत्या पर उबाल…वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर हंगामा, भीड़ की पुलिस से झड़प…कई वाहनों में भीड़ ने की तोड़फोड़

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया आक्रोशित भीड़ का हंगामा
वाराणसी में छात्र के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद मिले शव को लेकर शुक्रवार की देर शाम वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया गया।
हाईवे पर जाम लगते ही वाहनों की लंबी लाइन लग गई, इसके बाद पहुंची पुलिस से परिजनों की नोकझोंक भी हुई। हाइवे पर आक्रोशित भीड़ ने एंबुलेंस समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ किया। हंगामे की सूचना मिलते ही DCP गोमती जोन आकाश पटेल, ADCP वैभव बांगर और ACP पिंडरा प्रतीक कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
परिजनों का कहना है कि गोमती जोन की पुलिस वारदात के 24 घंटे तक पुलिस सुराग नहीं मिलने की बात कह रही है। पुलिस की कोशिश के बाद जाम समाप्त हो गया है। हाईवे को खाली कराकर वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। DCP गोमती जोन आकाश पटेल ने परिजनों को समझाया है। जल्द ही गिरफ्तारी की बात कहीं है।
गुरुवार की शाम रसूलपुर न्याय पंचायत के दयालपुर बगीचा के बाहर गुरुवार की शाम कुछ युवक सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश पास आकर रुके और गालियां देने लगे। एक मिनट में दोनों ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया।तीन युवकों को निशाना बनाकर 4 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी।
गोली लगने से इंदरपुर निवासी रामू यादव, रसूलपुर निवासी बनारसी सिंह के बेटे समीर सिंह और अभिषेक यादव को गोली लगी। तीनों लहूलुहान होकर गिर पड़े। मौके पर अफरा- तफरी मच गई। बदमाश मौके से फरार हो गए। बड़ागांव थाना इंचार्ज अजय कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और घटकों को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे जहां इलाज के दौरान समीर सिंह की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक समीर के सीने में गोली लगी थी। वह अभी दसवीं का छात्र था।
फायरिंग में घायल अन्य दोनों युवकों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है, रामू यादव के कमर और अभिषेक को पेट में गोली लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश रामू यादव की बाइक छीन रहे थे जिसका विरोध करते हुए अभिषेक और रामू बदमाशों से भिड़ गए। इसी बीच बदमाशों ने असलहा निकाला और फायरिंग कर दी, तभी वहां से गुजर रहा समीर भी पहुंच गया और बदमाशों से भीड़ गया, बदमाशों ने समीर को भी गोली मार दी।
