वाराणसी

नए साल में काशी में नहीं होगी VIP एंट्री! प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाजरी, स्पर्श दर्शन पर भी रोक

नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने VIP एंट्री और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

वाराणसी

image

Anuj Singh

Dec 26, 2025

काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर स्पर्श और VIP दर्शन पर रोक

काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर स्पर्श और VIP दर्शन पर रोक Source- X

Kashi Vishwanath Mandir VIP Entry Ban: अगर आप नए साल पर काशी जाने का प्लान बना रहे हैं, और VIP एंट्री या स्पर्श दर्शन का मन है, तो इस बार आपका यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन एडवाजारी जारी करते हुए VIP एंट्री या स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने नए साल पर होने वाली भयंकर भीड़ को देखते हुए, यह फैसला लिया है।

नए साल पर स्पर्श और VIP दर्शन स्थगित

हर साल नए साल के अवसर पर काशी में लाखों की भीड़ आती है। लोग बाब के दर्शन के साथ अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में कई सारे लोग VIP एंट्री या स्पर्श दर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस बार यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। यह व्यवस्था भीड़ कम होने तक जारी रहेगी। अब केवल झांकी दर्शन ही भक्तों को करने को मिलेगा। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि 2025 का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ को ध्यान में रखकर स्पर्श दर्शन और VIP प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। जब श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य हो जाएगी, तब ये सुविधाएं फिर शुरू की जाएंगी। हालांकि, प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन जारी रहेंगे।

काशी में लग रहा भक्तों का जमावड़ा

नया साल शुरू होने में अभी कुछ दिन का समय है, लेकिन उसे पहले ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बुधवार को मंदिर में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया। नए साल से पहले क्रिसमस और छुट्टियों के कारण देशभर से भक्त काशी पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को संख्या 5-6 लाख तक पहुंच सकती है। मंदिर परिसर में जिग-जैग कतारें लगाई गई हैं और सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं।

26 Dec 2025 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / नए साल में काशी में नहीं होगी VIP एंट्री! प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाजरी, स्पर्श दर्शन पर भी रोक

