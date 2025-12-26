नए साल में काशी में नहीं होगी VIP एंट्री! प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाजरी, स्पर्श दर्शन पर भी रोक

हर साल नए साल के अवसर पर काशी में लाखों की भीड़ आती है। लोग बाब के दर्शन के साथ अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में कई सारे लोग VIP एंट्री या स्पर्श दर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस बार यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। यह व्यवस्था भीड़ कम होने तक जारी रहेगी। अब केवल झांकी दर्शन ही भक्तों को करने को मिलेगा। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि 2025 का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। नए साल के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भीड़ को ध्यान में रखकर स्पर्श दर्शन और VIP प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। जब श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य हो जाएगी, तब ये सुविधाएं फिर शुरू की जाएंगी। हालांकि, प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन जारी रहेंगे।