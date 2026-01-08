Crime File: गुल्लो…फूला डकैत की एक आवाज पर माशूका ने पुलिस अफसर को कर दिया था छलनी

गुल्लो को अपनी बेमेल शादी के बंधन से छुटकारा चाहिए था। एक दिन उसका पति कुंए पर बैठ कर हुक्का पी रहा था। गुल्लो पीछे से गई और उसे धक्का दे दिया। कुंए से कोई उसके पति की लाश निकालता, इससे पहले ही वह फूला के साथ भाग गई।

अब गुल्लो फूला के गैंग में थी। उसने उसे हथियार चलाना सिखाया और गैंगस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह गैंग की इकलौती सदस्य थी, जिसका दामन बेदाग था। फूला नहीं चाहता था कि गैंग में कोई ऐसा सदस्य हो जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया हो। यही कारण था कि महावीर सिंह को उसने उसी से मरवाया।