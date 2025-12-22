‘कुंडली’ निकाली, फिर सिर में उतार दी थीं चार गोलियां; शूटर को पैसे देकर आईसीयू में भर्ती हो गए थे विधायक

आनंद ने कहा- हमें इन दोनों ही चीजों की सख्त जरूरत है। विधायक से बात हुई। उनके बुलावे पर आनंद, राजन तिवारी और बबलू तिवारी पटना रवाना हुए। लेकिन, आनंद को रास्ते में एक पुराना हिसाब बराबर करने का ख्याल आया। बाकी दो के मना करने पर भी वह नहीं माना और बनारस में किसी सेंगर के घर पहुंच गया। सेंगर ने उसके किसी दोस्त का पैसा ले लिया था, जिसके मरने के बाद भी पैसा लौटा नहीं रहा था। आनंद ने उससे पैसा मांगा। सेंगर ने माना किया तो उसने पिस्टल निकाल कर मेज पर रख दिया। पिस्टल देख कर सेंगर के बीवी-बच्चे सहम गए। उसने एक महीने की मोहलत मांगी। आनंद ने अपनी नाइन एमएम की पिस्टल उठाई और सेंगर की खोपड़ी में खाली कर दी। तीनों कमरे से निकल गए और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर पटना के लिए रवाना हो गए।