लखनऊ में आयुर्वेद फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का हंगामा, विधानसभा घेराव कर भर्ती पूरी करने की मांग

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने अपने हाथों में “हर पेशी पर नई तारीख” और “तारीखों से नहीं चलेगा काम” जैसे पोस्टर लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है और हर बार नई तारीख देकर उन्हें टाल दिया जाता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस देरी के कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है। कई अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति न होने के कारण वे मानसिक और आर्थिक दबाव झेल रहे हैं।