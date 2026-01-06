इंस्टाग्राम से 40 साल की विधवा महिला के प्यार में फंसा 21 साल का लड़का, घर से भागा फिर…

इंस्टाग्राम से 40 साल की महिला के प्यार में पड़ा 21 साल का लड़का, PC- Patrika
उत्तर प्रदेश के आगरा में इंस्टाग्राम पर हुई एक असामान्य दोस्ती परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। अमरोहा का 21 वर्षीय युवक कई दिनों तक घर से गायब रहा, जिसके बाद उसकी मां बेटे की तलाश में आगरा पहुंची। ट्रांस यमुना इलाके में एक 40 वर्षीय विधवा महिला के घर पर बेटा मिला तो हंगामा खड़ा हो गया।
जानकारी के अनुसार, अमरोहा निवासी युवक की इंस्टाग्राम पर आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में अकेली रहने वाली विधवा महिला से दोस्ती हुई थी। उम्र में करीब 19 साल का अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। युवक कई दिनों से महिला के घर पर ही रह रहा था और घर नहीं लौटा। परिजनों को जब यह पता चला तो वे परेशान हो गए।
युवक की मां भाजपा से जुड़ी हुई हैं। बेटे के गायब होने पर उन्होंने पुलिस के साथ-साथ स्थानीय भाजपा नेताओं से भी मदद मांगी। नेताओं की सहायता से महिला के घर का पता चला। मां सीधे आगरा पहुंची और महिला के घर पर जा धमकी।
मां को देखते ही युवक घबरा गया और घर से कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान बाहर हंगामा हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने महिला को समझाया कि उम्र के बड़े अंतर के कारण यह संबंध उचित नहीं है। एक स्थानीय नेता ने भी महिला से बात की।
मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्ष बालिग हैं, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रही। आपसी बातचीत और समझौते के बाद विवाद शांत हो गया। अंत में युवक अपनी मां के साथ वापस अमरोहा चला गया। महिला ने भी बात मान ली और मामला सुलझ गया।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग