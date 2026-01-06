6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

आगरा

इंस्टाग्राम से 40 साल की विधवा महिला के प्यार में फंसा 21 साल का लड़का, घर से भागा फिर…

Youth Missing Case : उत्तर प्रदेश के आगरा में इंस्टाग्राम पर हुई एक असामान्य दोस्ती परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। अमरोहा का 21 साल का युवक 40 साल की विधवा महिला के प्यार में कई दिनों तक गायब रहा।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 06, 2026

इंस्टाग्राम से 40 साल की महिला के प्यार में पड़ा 21 साल का लड़का, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश के आगरा में इंस्टाग्राम पर हुई एक असामान्य दोस्ती परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। अमरोहा का 21 वर्षीय युवक कई दिनों तक घर से गायब रहा, जिसके बाद उसकी मां बेटे की तलाश में आगरा पहुंची। ट्रांस यमुना इलाके में एक 40 वर्षीय विधवा महिला के घर पर बेटा मिला तो हंगामा खड़ा हो गया।

इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान

जानकारी के अनुसार, अमरोहा निवासी युवक की इंस्टाग्राम पर आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में अकेली रहने वाली विधवा महिला से दोस्ती हुई थी। उम्र में करीब 19 साल का अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। युवक कई दिनों से महिला के घर पर ही रह रहा था और घर नहीं लौटा। परिजनों को जब यह पता चला तो वे परेशान हो गए।

मां ने भाजपा नेताओं की मदद से पता लगाया

युवक की मां भाजपा से जुड़ी हुई हैं। बेटे के गायब होने पर उन्होंने पुलिस के साथ-साथ स्थानीय भाजपा नेताओं से भी मदद मांगी। नेताओं की सहायता से महिला के घर का पता चला। मां सीधे आगरा पहुंची और महिला के घर पर जा धमकी।

घर पहुंचते ही मचा हंगामा, बेटा भागने की कोशिश में

मां को देखते ही युवक घबरा गया और घर से कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान बाहर हंगामा हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने महिला को समझाया कि उम्र के बड़े अंतर के कारण यह संबंध उचित नहीं है। एक स्थानीय नेता ने भी महिला से बात की।

पुलिस पहुंची, दोनों बालिग होने से कोई केस नहीं

मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्ष बालिग हैं, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रही। आपसी बातचीत और समझौते के बाद विवाद शांत हो गया। अंत में युवक अपनी मां के साथ वापस अमरोहा चला गया। महिला ने भी बात मान ली और मामला सुलझ गया।

ये भी पढ़ें

यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो नाश्ते का पैसा खुद की जेब से भरते… उनके कार्यकाल में नहीं हुआ एक भी दंगा
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / इंस्टाग्राम से 40 साल की विधवा महिला के प्यार में फंसा 21 साल का लड़का, घर से भागा फिर…

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी की सहेली निकली ‘चालबाज’! सराफा कारोबारी को लगाया 6 करोड़ से ज्यादा का चूना

agra bankruptcy case bullion trader duped of over rs 6 crore by his wife friend
आगरा

UP News: 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद; बढ़ा दिया गया छुट्टियों को समय; नया आदेश जारी

holiday declared in agra ordered closure all schools class 1 to 12th till january 8 severe cold
आगरा

गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा…पर नहीं आई दया, पुलिस ने उखाड़े नाखून, दूध विक्रेता को दी थर्ड डिग्री

Agra news, third degree in agra, third degree torture in agra, third degree torture kya hota hai, third degree, agra police station, agra police, Agra News in Hindi, Latest Agra News in Hindi, Agra Hindi Samachar, आगरा में थर्ड डिग्री, पुलिस चौकी में थर्ड डिग्री, आगरा समाचार, आगरा की खबर, आगरा पुलिस
आगरा

आगरा में 4 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड का टूट रहा रिकॉर्ड, सभी स्कूल-कॉलेज बंद, जानें मौसम इस हफ्ते

बारिश का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
आगरा

“तुम्हारे ऊपर जिन्न का साया, पेट में उसी का बच्चा… तांत्रिक ने लड़की के उतरवाए कपड़े, फिर किया गंदा काम बना लिया वीडियो

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.