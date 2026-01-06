इंस्टाग्राम से 40 साल की विधवा महिला के प्यार में फंसा 21 साल का लड़का, घर से भागा फिर…

मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि दोनों पक्ष बालिग हैं, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रही। आपसी बातचीत और समझौते के बाद विवाद शांत हो गया। अंत में युवक अपनी मां के साथ वापस अमरोहा चला गया। महिला ने भी बात मान ली और मामला सुलझ गया।