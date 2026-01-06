यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो नाश्ते का पैसा खुद की जेब से भरते… उनके कार्यकाल में नहीं हुआ एक भी दंगा

पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक रहा, जो 839 दिनों का था। दूसरा कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से 25 जनवरी 1950 तक चला, जिसमें 1396 दिन शामिल थे। तीसरा कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया और वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल 1797 दिनों का था। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 4032 दिन (11 वर्ष से अधिक) मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की और स्वास्थ्य कारणों से 1954 में इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ।