‘डबल इंजन सरकारों’ में न्याय के लिए सडकों पर बेटियां… सांसें तक सुरक्षित नहीं, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए की नकदी निकलती है और सरकार ईमानदार टैक्स सिस्टम का दावा करती है, जबकि दिल्ली में लोग प्रदूषण के बीच एक-एक सांस को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसान घातक फैक्ट्रियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, गुजरात-हरियाणा में अरावली को बचाने के लिए जनता को न्यायालयों का सहारा लेना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, और छत्तीसगढ़-ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर हमले व धमकियां दी जा रही हैं।