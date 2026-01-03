माघ मेले के पहले ही स्नान में टूटी पुलिया, लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

मेले के उत्साह के बीच एक अप्रिय घटना हुई। अक्षयवट मार्ग पर बसना नाले की अस्थायी पुलिया तेज बहाव में धंसकर बह गई। इससे रास्ता बंद हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले पीपा पुलिया लगाई जाती थी, जो पानी निकासी में मदद करती थी, लेकिन इस बार पाइप सिस्टम लगा, जो दबाव नहीं झेल सका। मेला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जाम से बात सामने आ गई। गनीमत रही कि पानी तंबुओं में नहीं घुसा।